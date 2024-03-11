Английский журналист рассказал, как русские дороги «побеждают» западную технику

Российский военкор Юрий Котенок разместил в личном Telegram-канале видео, на котором британский журналист, который путешествовал на бронированной технике украинских войск, рассказывает, как западные образцы завязают в непроходимой «русской грязи».
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