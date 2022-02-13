В России за сутки выявили больше 197 тысяч новых случаев COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает оставаться на высоком уровне. За минувшие сутки в стране выявили 197949 новых случаев заражения, сообщили в воскресенье, 13 февраля, в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
Заболеваемость коронавирусом в России продолжает оставаться на высоком уровне. За минувшие сутки в стране выявили 197949 новых случаев заражения, сообщили в воскресенье, 13 февраля, в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
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