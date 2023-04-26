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Жители Новоалтайска пожаловались на нерегулярную работу общественного транспорта

Жители Новоалтайска пожаловались на нерегулярную работу общественного транспорта

Автобусы по маршруту № 15, на котором дети ездят в школу из Токарево, нарушают график, а иногда и вовсе не выходят на линию Жители Новоалтайска пожаловались на автобус № 15, который нарушает график движения, а порой и вовсе не выходит на линию.

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