Жители Новоалтайска пожаловались на нерегулярную работу общественного транспорта

Автобусы по маршруту № 15, на котором дети ездят в школу из Токарево, нарушают график, а иногда и вовсе не выходят на линию Жители Новоалтайска пожаловались на автобус № 15, который нарушает график движения, а порой и вовсе не выходит на линию.