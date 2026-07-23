Политолог Лошкарев: США придерживаются стратегической неопределенности по Киеву

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев в беседе с газетой "Известия" прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что Вашингтон готов предложить "новые идеи" по урегулированию конфликта на Украине.