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Газета.ру

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Политолог Лошкарев: США придерживаются стратегической неопределенности по Киеву

Политолог Лошкарев: США придерживаются стратегической неопределенности по Киеву

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев в беседе с газетой "Известия" прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что Вашингтон готов предложить "новые идеи" по урегулированию конфликта на Украине.

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