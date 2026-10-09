В Израиле арестованы подозреваемые в поставке оружия для теракта в Беэр-Шеве

Израильские спецслужбы задержали троих жителей Негева, обвиняемых в продаже оружия террористу, совершившему нападение на центральном автовокзале Беэр-Шевы в 2024 году, в результате которого погибла сотрудница пограничной полиции Шира Хая Суслик .