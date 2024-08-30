Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы Разбираемся, с чем это связано.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы Разбираемся, с чем это связано.