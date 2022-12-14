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Аргентина в финале ЧМ-2022, 800-й гол Овечкина, санкции против спортсменов РФ от Украины, Роналду не уйдет из сборной и другие новости утра

1. Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022. Месси и Альварес сделали игру: Лео реализовал пенальти (а он был?) и отдал голевой пас, Хулиан сделал дубль, забив первый гол после прохода с центра поля.

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