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Зюганов назвал политическую систему России неустойчивой

Зюганов назвал политическую систему России неустойчивой

Накануне, 12 ноября, лидер КПРФ в Госдуме прокомментировал сложившуюся ситуацию в США и России.  С парламентской трибуны Геннадий Зюганов вначале отметил, что глубинный народ в Америке поддержал Трампа, назвал его команду сильной, цельной и умной, нацеленной на внутреннее развитие.

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