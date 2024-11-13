Зюганов назвал политическую систему России неустойчивой

Накануне, 12 ноября, лидер КПРФ в Госдуме прокомментировал сложившуюся ситуацию в США и России. С парламентской трибуны Геннадий Зюганов вначале отметил, что глубинный народ в Америке поддержал Трампа, назвал его команду сильной, цельной и умной, нацеленной на внутреннее развитие.