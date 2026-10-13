Температура не аргумент, отпаивать не надо: новые правила лечения ОРВИ

С наступлением октября в полную силу вступает и сезон простуд. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – одна из самых частых осенних угроз для здоровья школьников.
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