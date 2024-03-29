Какой сегодня, 30 марта 2024 года, церковный праздник: день памяти преподобного Алексия отмечают в России AdministratorВ соответствии с православным календарем, 30 марта 2024 года русская церковь почитает память святого Алексия, который остался в истории как человек, благословенный Богом.