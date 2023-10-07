Какой сегодня праздник: 8 октября

Сегодня, 8 октября, отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В России праздник установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.
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