Оживление морского сектора Пакистана - путь к экономической стабильности и не только

Расположенный на перекрестке Южной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии, Пакистан имеет береговую линию протяженностью 1046 километров и богатую ресурсами морскую зону площадью 290 000 квадратных километров в Аравийском море.
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