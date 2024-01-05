Приметы и поверья на церковный праздник, который отмечают 6 января 2024 года Анна МалекВ субботу, 6 января 2024 года, все верующие православные христиане России и всего мира отмечают одно из самых значимых праздничных событий этого месяца.
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