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Царьград

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Кардиолог объяснил, как предсказать инфаркт по одному жесту: Боль в груди - не главное

Кардиолог объяснил, как предсказать инфаркт по одному жесту: Боль в груди - не главное

Зачастую первый жест пациента, которым он показывает на очаг боли, помогает сделать предварительный прогноз и определить вероятность приступа.

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