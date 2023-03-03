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Александр Панжинский: «Организаторы ЧМ-2023 бьют тревогу – на гонки не приходят зрители. Никому не интересно смотреть за очередной победой Клэбо»

Александр Панжиский уверен, что без россиян чемпионат мира по лыжам никому не интересен. «Не соглашусь, что чемпионат мира проходит в Архангельске.

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