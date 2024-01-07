С прилавков магазинов России исчезает курятина: Выяснилось, что происходит

вл

валерий лисицын

Я бы уточнил, там где начинается бизнес совести изначально нет. Что есть бизнес? Это обсчёт, обвес, перепродажа, подмена, и много чего. Торгаш живёт за счет этого. А совесть для торгаша это просто слово, звук и всё.