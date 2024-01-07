Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Guseva
    А чё голубой? Пидар, чи шо?Погиб украинский ...
  • Leon Dan
    Где там пехотинец? Где комментарии? Aдaм не хочет в СИЗО зайти, объяснить молодому понятия?За попытку сжечь ...
  • Elena Guseva
    Да что там нервный срыв - пусть бы эта туша лопнула и взорвалась.Военный аналитик ...

С прилавков магазинов России исчезает курятина: Выяснилось, что происходит

С прилавков магазинов России исчезает курятина: Выяснилось, что происходит

С прилавков магазинов России исчезает курятина. Выяснилось, что происходит. Ситуацию обрисовали представители ритейлера X5 Group.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
Там, где начинается бизнес, зачастую отмирает совесть!
Ответить
18 час.
вл
валерий лисицын
Я бы уточнил, там где начинается бизнес совести изначально нет. Что есть бизнес? Это обсчёт, обвес, перепродажа, подмена, и много чего. Торгаш живёт за счет этого. А совесть для торгаша это просто слово, звук и всё.
Ответить
18 час.
Александр Свитайло
Странная у народных слуг логика) Это если у меня повышается доходы, то я больше потребляю дешевую курятину и яйца, вместо того, чтобы покупать дорогую еду - мраморную говядину, осетрину, крабов, рыбьи яйца и т.п.????
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх