С прилавков магазинов России исчезает курятина. Выяснилось, что происходит. Ситуацию обрисовали представители ритейлера X5 Group.
С прилавков магазинов России исчезает курятина: Выяснилось, что происходит
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Там, где начинается бизнес, зачастую отмирает совесть!
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18 час.
вл
валерий лисицын
Я бы уточнил, там где начинается бизнес совести изначально нет. Что есть бизнес? Это обсчёт, обвес, перепродажа, подмена, и много чего. Торгаш живёт за счет этого. А совесть для торгаша это просто слово, звук и всё.
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18 час.
Александр Свитайло
Странная у народных слуг логика) Это если у меня повышается доходы, то я больше потребляю дешевую курятину и яйца, вместо того, чтобы покупать дорогую еду - мраморную говядину, осетрину, крабов, рыбьи яйца и т.п.????
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17 час.
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