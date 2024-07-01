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Петан подпишет контракт с «Ак Барсом». На экс-форварда «Миннесоты» претендовал «Металлург» (Михаил Зислис)

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