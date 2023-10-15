"Известия": Совет Федерации разрабатывает законопроект об охране голоса человека

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин заявил, что в России разрабатывается законопроект, который закрепит в законодательстве понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта, а также урегулирует вопрос охраны голоса наравне с изображением.
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