Усман – о поединке с Канело: «Не уважаю его, но он один из лучших. Фанатов заинтересует этот бой»

Чемпион полусреднего дивизиона UFC и лидер рейтинга P4P Камару Усман заявил, что все еще хочет провести бой против абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

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