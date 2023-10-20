Снегопад и резкое похолодание: синоптики дали прогноз на выходные в Приморье

На предстоящие выходные жители Приморья столкнутся с переменчивой погодой: от местных снегопадов и усиленного ветра в субботу до относительного потепления в воскресенье, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет В субботу, 21 октября, регион будет находиться под влиянием холодной высотной ложбины, что приведет к местным снегопадам в центральных районах.