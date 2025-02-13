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В ряде российских регионов установится февральская погода

К концу недели температура в ряде российских регионов приблизится к климатической норме. Где в ближайшие дни установится по-настоящему февральская погода, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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