В ряде российских регионов установится февральская погода

К концу недели температура в ряде российских регионов приблизится к климатической норме. Где в ближайшие дни установится по-настоящему февральская погода, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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