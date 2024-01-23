Ученые сфотографировали самую большую колонию пингвинов в мире

Аэрофотосъемка самой большой колонии пингвинов в мире / © BAS Группа из шести ученых в начале декабря 2023 года прибыла на отдаленный остров площадью 25 квадратных километров, чтобы провести мониторинг популяции пингвинов.
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