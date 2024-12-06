Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Биография сына главы Чечни. Чем известен Адам Кадыров и за что он получил столько наград?

Биография сына главы Чечни. Чем известен Адам Кадыров и за что он получил столько наград?

Чем прославился сын Рамзана Кадырова Адам: награды и медали, скандалыАдам Кадыров во время смотра сил чеченских военных подразделений и спецтехники на территории резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 2024 годЕлена Афонина/ТАСС Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Даже комментарии писать не буду и так всё понятно
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16 час.
Вадим Кузнецов
Да уж...
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12 час.
Sergey
что сказать.... и так все ясно. лучше не будет
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7 час.

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