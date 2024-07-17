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Еще 7 игроков молодежки «Салавата» дисквалифицированы за мельдоний («Бизнес Online»)

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал вторую группу игроков молодежной команды «Салавата Юлаева» – еще семерых хоккеистов, как сообщает «Бизнес Online».

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