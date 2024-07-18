Русских туристок избили в аэропорту Антальи и не дают им вернуться на Родину

Гражданок России полтора месяца не выпускают из Турции после избиения в аэропортуВ телеграм-канале "SHOT" появилась история о том, что 2 русские туристки уже полтора месяца не могут вернуться домой из Турции.
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