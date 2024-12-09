Сбои в работе «Олерон+» привели к переполнению мусорных площадок в Чите

В Чите произошли сбои в работе компании «Олерон+», которая отвечает за вывоз мусора в городе. Это привело к переполнению мусорных площадок по всей Чите, сообщила сити-менеджер города Инна Щеглова на совещании в правительстве края.
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