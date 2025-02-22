Запашный об очереди желающих вернуться в Россию: "Уехали? До свидания. В одну сторону"

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Звёзды шоу-бизнеса собираются вернуться в Россию. Почему сейчас так происходит? Об очереди желающих вернуться в Россию высказался гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный: "Уехали? До свидания.
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