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Опора нового мира: ШОС как один из главных архитекторов многополярности

Опора нового мира: ШОС как один из главных архитекторов многополярности

В понедельник в Бишкеке начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году ШОС отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому в столице Киргизии лидеры стран-участниц не просто проведут очередную встречу, а подведут итоги целой эпохи и определят вектор дальнейшего развития.

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