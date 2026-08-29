Опора нового мира: ШОС как один из главных архитекторов многополярности

В понедельник в Бишкеке начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году ШОС отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому в столице Киргизии лидеры стран-участниц не просто проведут очередную встречу, а подведут итоги целой эпохи и определят вектор дальнейшего развития.