Путин: уровень бедности в РФ сейчас ниже, чем когда-либо в новейшей истории

АНГЕЛ АНГЕЛ

А гарант конституции спросил бы у простых наших стариков которые не живут, а выживают, на свои нищенские пенсии, а не у пенсионеров в госдуме, совфеде, политиков, чиновников и т.д. пристроившихся к народному бюджетному пирогу из бюджета. Чьл ьл не хотят они получать пенсии как весь народ, а себе отдельные кормушки с привилегиями, льготами, лопатами устраивают.... Не по божески это, грех и гореть им всем в аду и прокляты они всем своим родом во веки веков....