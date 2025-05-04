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Путин: уровень бедности в РФ сейчас ниже, чем когда-либо в новейшей истории

Путин: уровень бедности в РФ сейчас ниже, чем когда-либо в новейшей истории

Россия вышла на самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме "Россия.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А гарант конституции спросил бы у простых наших стариков которые не живут, а выживают, на свои нищенские пенсии, а не у пенсионеров в госдуме, совфеде, политиков, чиновников и т.д. пристроившихся к народному бюджетному пирогу из бюджета. Чьл ьл не хотят они получать пенсии как весь народ, а себе отдельные кормушки с привилегиями, льготами, лопатами устраивают.... Не по божески это, грех и гореть им всем в аду и прокляты они всем своим родом во веки веков....
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