Texas measles outbreak grows to 124 cases

A Texas measles outbreak has doubled in the last week to 124 cases, state health officials said Tuesday, a day after they warned a person infected with the highly contagious disease had traveled from the outbreak zone.
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