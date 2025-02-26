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Texas measles outbreak grows to 124 cases

Texas measles outbreak grows to 124 cases

A Texas measles outbreak has doubled in the last week to 124 cases, state health officials said Tuesday, a day after they warned a person infected with the highly contagious disease had traveled from the outbreak zone.

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