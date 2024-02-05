Рогов высмеял «тайно пробравшегося» в Запорожскую область Зеленского

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 5 февраля, что фотографии якобы посещения президентом Украины Владимиром Зеленским населенного пункта Работино Запорожской области являются попыткой последнего создать иллюзию победы в информационном поле.
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