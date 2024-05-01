Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?

Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?

Солженицын прошёл почти всю войну, имел боевые награды. Но пукнул не в строку в 1945-м, и ордена-медали не спасли его от ареста и заключения.

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Комментарии
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Александр Денисов
Что то не пойму я автора, как говорится: &quot;...то ли за коммунистов, то ли за большевиков...&quot;. Если чиновники у нас вороватые на 99,9%, то и гос-во выходит вороватое. По определению понятия гос-во.
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14 час.
ГД
Галина Дубровская
Ну да
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12 час.

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