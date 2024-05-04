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Медведев о том, что Качин взял у Надаля футболку на память: «Это было классно. Красивый жест»

Медведев о том, что Качин взял у Надаля футболку на память: «Это было классно. Красивый жест»

Четвертую ракетку мира спросили о том, что Педро Качин попросил футболку у Рафаэля Надаля, проиграв испанцу в Мадриде.

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