Чёткая инструкция о том, что делать, если встретился с медведем.

С конца августа в СМИ часто мелькают новости о нападениях медведей на людей. Надо понимать, что по умолчанию медведь не рассматривает человека как добычу.
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