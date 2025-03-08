Для реконструкции астраханского пункта пропуска «Караузек» подготовили документацию и территорию

Работы должны начаться нынешним летом, а завершиться – в 2027 году. Состоялось заседание рабочей группы реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Караузек» через государственную границу России.
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