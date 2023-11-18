Халили о словах Ростовцева про Кубок МЛКБ: «Мы все вместе должны работать над развитием биатлона в стране, а не угрожать кому-то»

Ранее вице-президент по спорту СБР заявил, что не понимает, зачем нужен Кубок МЛКБ по биатлону: «У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился».