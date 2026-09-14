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Регионы России

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Wildberries внедрил инструмент «Хочу скидку» для прямых предложений от покупателей

Wildberries внедрил инструмент «Хочу скидку» для прямых предложений от покупателей

Wildberries представил новый сервис «Хочу скидку», позволяющий покупателям самостоятельно предлагать продавцам снизить цену на выбранный товар.

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