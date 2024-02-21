Биолог рассказала о признаках опасного для здоровья хлеба

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 21 февраля в беседе с «Известиями» назвала признаки, по которым можно опознать некачественный, вредный для здоровья хлеб.
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