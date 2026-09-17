В Нижнеудинске ремонтируют котельную, а в Тулуне — теплотрассу

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области Елена Крыжановская, Тимур Сагдеев, Дмитрий Мясников, Виктор Побойкин во главе с председателем Александром Ведерниковым находятся с рабочей поездкой по области.
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