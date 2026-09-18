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Ямаль, Родри, Педри, Уильямс, Ферран, Кукурелья, Хейсен, Руис – в составе Испании на матчи с Англией, Хорватией и Чехией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил состав команды на предстоящие матчи Лиги наций с Англией (26 сентября), Хорватией (29 сентября, 6 октября) и Чехией (3 октября).

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