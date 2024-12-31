Депутат Госдумы Бутина: Консерваторы Запада бегут в Россию от неолибералов и радикалов @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов «Россия сейчас находится на совершенно уникальном историческом этапе.
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