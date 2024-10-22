Минобороны РФ: 18 беспилотников были сбиты над Россией за минувшую ночь

Местные власти сообщили, что в Тульской области пострадали помещения двух спиртзаводов, еще один спиртзавод получил повреждения в Тамбовской областиТри спиртзавода повреждены в двух российских регионах минувшей ночью в результате атак БПЛА.
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