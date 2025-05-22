Почему масло гхи – лучший выбор для жарки!

Хотите, чтобы ваши блюда стали более вкусными и полезными, тогда масло гхи – это то, что нужно! Я использую его для жарки и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших вариантов для приготовления пищи.
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