В Крыму завершён ремонт в двух детсадах и ещё в трёх он на финальной стадии

В республике продолжается модернизация дошкольной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Семья»: в 2026 году капитальный ремонт и оснащение ведутся в шести детских садах.
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