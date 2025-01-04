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Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы»

Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы»

Это вид на жительство для иностранцев в обмен на инвестиции, например, покупку ими недвижимостиВласти Испании перестанут выдавать «золотые визы» — вид на жительство для иностранцев в обмен на инвестиции.

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