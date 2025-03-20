Зеленский пытается опровергать потерю истребителя F-16 над Сумской областью Зеленский сделал ряд заявлений в ходе своего так называемого онлайн-брифинга.
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Зеленский пытается опровергать потерю истребителя F-16 над Сумской областью Зеленский сделал ряд заявлений в ходе своего так называемого онлайн-брифинга.
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