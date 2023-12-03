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Психолог Долгов предупредил любителей доедать пищу о последствиях привычки

Психолог Долгов предупредил любителей доедать пищу о последствиях привычки

Привычка доедать пищу потому, что так положено и якобы не вежливо оставлять еду на тарелке, может стать причиной ожирения и других проблем со здоровьем, заявил кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.

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