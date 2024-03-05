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Ушаков: БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы

Ушаков: БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы

Межгосударственное объединение БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Юрий Ушаков, помощник главы Российской Федерации Владимира Путина.

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