ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Трамп расширяет войну с Ираном, скрывая детали удара по школе

Трамп расширяет войну с Ираном, скрывая детали удара по школе

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 14 июля в Ситуационной комнате Белого дома прошло совещание с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета, председателя Объединённого комитета начальников штабов Дэна Кейна, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и других высокопоставленных чиновников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии