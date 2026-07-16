Трамп расширяет войну с Ираном, скрывая детали удара по школе

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 14 июля в Ситуационной комнате Белого дома прошло совещание с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета, председателя Объединённого комитета начальников штабов Дэна Кейна, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и других высокопоставленных чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии