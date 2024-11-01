Делимся рецептом легендарного пирога от звездного шефа.

Морковный пирог – один из старейших десертов в мире. Он появился в конце 19 века, когда еще не были изобретены сахар и другие подсластители, поэтому французские кондитеры использовали морковь для разбавления вкуса.
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